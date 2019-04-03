Росавиация предложила Украине провести переговоры о восстановлении авиасообщения с РФ

Росавиация — Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации — предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

Так, заявили в российском ведомстве, необходимо провести переговоры о восстановлении воздушного сообщения между Россией и Украиной как на регулярной, так и на чартерной основе.

В Росавиации отметили, что восстановление авиасообщения между Россией и Украиной отвечает прямым интересам как россиян, так и украинцев.

Отметим, что буквально сегодня стало известно о решении действующей украинской власти запретить нерегулярные — или, как их еще называют, чартерные — авиарейсы между украинскими городами и городами Российской Федерации. Киев отметил, что запрет не распространится лишь на полеты, которые необходимы для обеспечения действий миссий международных организаций — например, Организации Объединенных Наций.

Соответствующий предложение внес в правительство глава МВД Украины Арсен Аваков. В своем обращении Аваков, что примечательно, назвал Россию "страной-агрессором".

Регулярное же чартерное сообщение между РФ и Незалежной, напомним, было приостановлено по инициативе официального Киева еще в 2015 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Украинские железные дороги" посылают в Россию старые, полуразвалившиеся поезда. Все для того, чтобы снизить поток уезжающих в Россию граждан, считают средства массовой информации.

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