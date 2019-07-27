Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией

Восстановление хороших отношений с Россией поддерживают 54% жителей западной Германии и 72% граждан восточной части страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого опубликовало немецкое издание Der Tagesspiegel.

В статье отмечается, что многие немцы назвали политику Европейского союза и Соединенных Штатов в отношении России неверной. Против санкций активнее всего выступают жители восточной Германии, которые "лучше понимают Россию и знакомы с ее культурой". Они считают, что любое внешнее давление приводит лишь к росту внутренней сплоченности, подчеркивают журналисты.

"Россия - наш гигантский сосед, они настолько близки к нам, что мы не можем столкнуться с конфронтацией", - пишет издание.

Восточные немцы недовольны и тем, что "высокомерный Запад объясняет другим, как им жить". Жители восточной части Германии в своем большинстве поддерживают воссоединение Крыма с Россией, заключают в материале.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что санкции Европейского союза в отношении России бесполезны и вредны для европейского бизнеса. В конечном счете все ограничения приведут к тому, что Москва переориентируется на экономическое сотрудничество с Китаем. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

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