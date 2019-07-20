Немецкий депутат: антироссийские санкции бесполезны и вредят бизнесу

Санкции Европейского союза в отношении России бесполезны и вредны для европейского бизнеса. В конечном счете все ограничения приведут к тому, что Москва переориентируется на экономическое сотрудничество с Китаем. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Эффекта от этих санкций нет", - сказал депутат в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, санкции создают дополнительную линию напряженности в отношениях между ЕС и Россией. Немецкие и европейские компании несут значительные финансовые потери из-за ограничений, считает политик.

Депутат сожалеет, что руководство Евросоюза по-прежнему придерживается "позиции силы" в отношениях с Россией, предпочитая действовать путем ультиматумов и санкций. "Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной", - заключил он.