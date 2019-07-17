Байден в шутку вызвал Трампа на баттл по отжиманиям от пола

Бывший вице-президент США Джо Байден рассказал журналистам, что готов вызвать Дональда Трампа на дуэль по отжиманиям от пола. Кандидат в президенты США пояснил, что сделает это в случае, если Трамп и дальше продолжит критиковать его за возраст.

"У меня никогда не было проблем с физической формой, и я всегда могу дать отпор любому, хоть Дональду Трампу, Владимиру Путину или Си Цзиньпину. Если Трамп будет и дальше продолжать высказываться про мой возраст я ему скажу: "Давай, Дональд, сколько отжиманий от пола ты сделаешь?", - заявил Байден.