Зурабишвили призвала Россию не поддаваться на провокации радикалов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила правительство России не обращать внимания на радикальные силы в Грузии. По ее мнению, сложится парадоксальная ситуация, если Москва начнет отвечать на действия радикалов, которые также охарактеризованы в Грузии.



В МИД Грузии заявили об отсутствии опасности для туристов из-за событий в Тбилиси / Новости от 23.06.2019 08:51

Также президент обратилась к грузинским политическим силам с просьбой не допустить эскалации конфликта. Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия всегда была и будет "символом толерантности", поэтому туристы могут не переживать о своей безопасности во время пребывания в стране.

Глава государства провела брифинг с журналистами после инцидента с телеведущим грузинского телеканала "Рустави 2" Георгием Габуния, который больше минуты нецензурно выражался в адрес Владимира Путина в прямом эфире.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Грузию после политического кризиса в Тбилиси.

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