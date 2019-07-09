Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила правительство России не обращать внимания на радикальные силы в Грузии. По ее мнению, сложится парадоксальная ситуация, если Москва начнет отвечать на действия радикалов, которые также охарактеризованы в Грузии.
Также президент обратилась к грузинским политическим силам с просьбой не допустить эскалации конфликта. Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия всегда была и будет "символом толерантности", поэтому туристы могут не переживать о своей безопасности во время пребывания в стране.
Глава государства провела брифинг с журналистами после инцидента с телеведущим грузинского телеканала "Рустави 2" Георгием Габуния, который больше минуты нецензурно выражался в адрес Владимира Путина в прямом эфире.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Грузию после политического кризиса в Тбилиси.
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Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.