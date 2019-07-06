Зеленский: Трамп решит проблему "Северного потока - 2" в пользу Киева

Только американский президент Дональд Трамп сможет решить проблему строительства магистрального газопровода "Северный поток - 2" в пользу Киева. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский.



«Северный поток-2» не зачёркивает украинский маршрут / Новости от 07.05.2019 09:48

"Он [Трамп] единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока - 2" в пользу Украины. Этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы", - цитирует его слова агентство ТАСС.

По словам украинского президента, позиция Киева на Западе упорно игнорируется. Лидеры европейских стран не станут мешать строительству газопровода, поскольку он "очень сильно влияет на их местный бизнес".

"Единственное решение этого вопроса - встреча в Соединенных Штатах с президентом. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - заключил Зеленский.

Напомним, "Северный поток - 2" пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Он будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Киеве считают, что введение газопровода в эксплуатацию сократит транзит газа на Украину.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам главы украинского "Нафтогаза", "Северный поток-2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.

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