Сегодняшний день диктует необходимость выстроить новую архитектуру доверия и безопасности между Российской Федерацией и Европой.
Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке, Япония, заявил действующий президент Франции Эммануэль Макрон.
У государств Европы и России, указал глава государства, много общих вопросов — Сирия, Украина -"которая у наших дверей", заявил Макрон — или же, например, вопрос коллективного разоружения.
Напомним, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объявил о готовящейся встрече глав Министерств иностранных дел и Министерств обороны стран, участвующих в так называемом нормандском формате — России, Германии, Франции и Украины.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД Украины Павел Климкин назвал поездку действующего президента постсоветской республики Владимира Зеленского в Германию и Францию "разведкой".
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Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.