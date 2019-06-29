Макрон: Европе нужно наладить отношения с РФ из-за Сирии и Украины

Сегодняшний день диктует необходимость выстроить новую архитектуру доверия и безопасности между Российской Федерацией и Европой.



Макрон: «Совету Европы нужна Россия» / Новости от...

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке, Япония, заявил действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

У государств Европы и России, указал глава государства, много общих вопросов — Сирия, Украина -"которая у наших дверей", заявил Макрон — или же, например, вопрос коллективного разоружения.

Напомним, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объявил о готовящейся встрече глав Министерств иностранных дел и Министерств обороны стран, участвующих в так называемом нормандском формате — России, Германии, Франции и Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД Украины Павел Климкин назвал поездку действующего президента постсоветской республики Владимира Зеленского в Германию и Францию "разведкой".

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