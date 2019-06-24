Встреча действующего президента Украины с главами Германии и Франции — большой успех.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел постсоветской республики Павел Климкин.
Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном именно тогда, когда это было нужно больше всего.
Прошедшие встречи, поделился мнением глава МИД Украины, стали для Зеленского "разведкой".
Павел Климкин также отметил, что в рамках саммита Большой двадцатки в Японии глава Украины встретится с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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