Эксперт: букет на столе Путина и Трампа имеет особый смысл

В комнате для переговоров действующего президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа стояла цветочная композиция из подсолнухов и голубых гортензий.

Это может означать надежду на позитивное развитие дипломатических отношений при некоторой холодности как между Москвой и Вашингтоном, так и Путиным и Трампом.

Об этом заявила основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.

Подсолнухи, говорит эксперт — нечто позитивное, положительное. Гортензия же, сообщает Баранова, символизирует некую холодность.

Основатель "Про. Этикета" признала, что наличие букета на деловых встречах подобного толка необязательно. Но для японцев, подчеркивает Татьяна Баранова, такая эстетика очень важна.

Напомним, что саммит G20, на полях которого и встретились Владимир Путин с Дональдом Трампом, проходит в городе Осака, Япония.