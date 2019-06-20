Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею масштабной приватизации в стране и считает, что государству не нужны непрофильные активы.
"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство - это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - приводит его слова агентство "Интерфакс".
Зеленский добавил, что он сделает все возможное, чтобы украинцы смогли свободно распоряжаться своей землей, валютными ценностями и заниматься деятельностью, которая не вредит другим.
"Украине нужно избиваться от нафталинового постсоветского регулирования, которое внедрялось для плановой экономики, с запретом для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом. Все эти запреты должны быть отменены", - заключил глава государства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского реформирует администрацию главы государства. В основе этой реформы будет лежать переход от "рудимента советской системы к современному европейскому офису".
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