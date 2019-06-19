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Зеленский прокомментировал свое бездействие во время инцидента с Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский не стал помогать канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая внезапно чувствовала себя плохо, поскольку не видел в произошедшем никакой угрозы. 


меркель зеленский помощь

"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности", - сказал он в интервью изданию Bild. 

Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия в Берлине. Она начала дрожать и несколько раз меняла положения рук, однако Зеленский не стал помогать коллеге. Позднее Меркель пояснила, что причиной ее плохого самочувствия стало обезвоживание. Ей стало лучше после того, как она выпила воды. 

По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, президент Украины должен был помочь канцлеру Германии. "Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо - не по-мужски", - сказал политик.

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Темы меркель зеленский бездействие
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