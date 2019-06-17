Косачев: конфликт Трампа с американскими СМИ на самом деле нечто большее

Конфликт действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трампа с местными средствами массовой информации может перерасти в нечто гораздо большее.



Мелания Трамп обвинила СМИ в дискредитации президента США / Новости от 04.11.2018 12:03

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Отвечая на обвинения главы государства в измене, издание The New York Times указало, что ее публикация о разработке США программы дестабилизации российских электросетей предварительно якобы согласовывалась с официальным Вашингтоном, заметил Косачев.

Из этого можно сделать вывод, пишет председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, что Соединенные Штаты Америки действительно готовят или планируют разрушительные кибератаки против иностранных государств.

Примечательно, удивляется Константин Косачев, что те же США винят во взломе компьютерных систем всех своих менее или более значимых на сегодняшний день геополитических противников — например, саму Российскую Федерацию, Китайскую народную республику, Северную Корею или же Кубу да Иран.

Планы по дестабилизации электросетей иностранного государства — преступление против международного права, резюмирует специалист на своей странице в социальной сети.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, как и почему Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в измене.

Читайте также:

Трамп: "СМИ, распространяющие фейковые новости - это..."