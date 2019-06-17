Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Косачев: конфликт Трампа с американскими СМИ на самом деле нечто большее

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Конфликт действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трампа с местными средствами массовой информации может перерасти в нечто гораздо большее.


Мелания Трамп обвинила СМИ в дискредитации президента США / Новости от 04.11.2018 12:03

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Отвечая на обвинения главы государства в измене, издание The New York Times указало, что ее публикация о разработке США программы дестабилизации российских электросетей предварительно якобы согласовывалась с официальным Вашингтоном, заметил Косачев.

Из этого можно сделать вывод, пишет председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, что Соединенные Штаты Америки действительно готовят или планируют разрушительные кибератаки против иностранных государств.

Примечательно, удивляется Константин Косачев, что те же США винят во взломе компьютерных систем всех своих менее или более значимых на сегодняшний день геополитических противников — например, саму Российскую Федерацию, Китайскую народную республику, Северную Корею или же Кубу да Иран.

Планы по дестабилизации электросетей иностранного государства — преступление против международного права, резюмирует специалист на своей странице в социальной сети.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, как и почему Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в измене.

Читайте также: 

Трамп: "СМИ, распространяющие фейковые новости - это..."

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша сми трамп россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика. Новости и аналитика
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Православие
Хула на Духа - самый непростительный грех
Недвижимость
Ремонт перед продажей недвижимости: нужно или нет?
Новости Все >
Индийский фокусник попытался повторить трюк Гудини и пропал
Губернатор предложить установить на въезде в Екатеринбург табличку "Город храбрых"
Поместье XIV века выставили на продажу в Каталонии﻿
Косачев: конфликт Трампа с американскими СМИ на самом деле нечто большее
Трамп должен властям Вашингтона 7 млн долларов за церемонию инаугурации
Строители начали возведение моста через Сетунь на дублере Кутузовского проспекта
Песков: Путину доложили о конфликте в Чемодановке
Специалист из киевского "Динамо" станет главным тренером "Рубина"
Юные футболисты повернулись спиной к родителям, которые ссорились на трибуне
ВЦИОМ отметил снижение рейтинга Путина и по новой методике
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.

СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Экономика
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Евросоюз
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.

Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Зюганов: Нужно срочно менять губительный для страны курс
Косово: три пути к праву на существование
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Современная Россия имеет форму Чемодановки
СМИ: банки начали требовать от россиян сведения о происхождении денег на счете
Чем отличаются присяги при натурализации в России и других странах
Дело об убийстве в Чемодановке будет расследовать главное управление СК - Быстрыкин
Жириновский: Проблемы с мусором - последствия правления коммунистов
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
В Новосибирске водитель маршрутки ранил пассажира ножом в лицо
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Лондон решился на разморозку отношений с Москвой и встречу с Путиным
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
В России вновь дорожает бензин
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ