Соединенные Штаты Америки не совершали попыток активизировать кибератаки в отношении Российской Федерации и не пытались внедриться в ее электросети.
Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter написал действующий президент США Дональд Трамп.
Напомним, что накануне, ссылаясь на действующих и бывших сотрудников американского правительства, о желании Вашингтона усилить кибератаки на РФ и внедриться в ее электросети, сообщило издание The New York Times.
Глава государства же заявил, что статья якобы не имеет ничего общего с действительностью. "Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты", — написал Дональд Трамп в своем микроблоге.
История, опубликованная The New York Times, поделился действующий президент Соединенных Штатов Америки, была "плоха и неправдива", но издание все равно решило ее опубликовать.
"Это настоящие трусы и, без сомнения, враги людей!", — заявил Дональд Трамп.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп обвинил "продажные средства массовой информации" в замедлении роста его рейтинга.
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