Трамп обвинил "продажные СМИ" в замедлении роста его рейтинга

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил "продажные средства массовой информации" в замедленном росте уровня одобрения его деятельности на посту главы государства.



Трамп заявил, что проявляет жесткость в отношении России / Новости от 15.10.2018 04:05

Соответствующее заявление глава государства сделал на своей личной странице в социальной сети Twitter.

Если бы в Соединенных Штатах Америки средства массовой информации были бы честнее, уверен Дональд Трамп, то его рейтинг был бы выше как минимум на 15%, а то и на все 25%.

Тем не менее, оптимистично отметил действующий президент страны, "несмотря на лживые средства массовой информации, у нас все идет отлично!".

Отметим, что на данный момент уровень одобрения деятельности Дональда Трампа на посту главы государства составляет 48%. Такие цифры показал опрос, проведенный Центром американских политических исследований Гарвардского университета и аналитической компанией Harris Poll.

Напомним, что 72-летний Дональд Трамп занимает пост главы Соединенных Штатов Америки с января 2017 года. За это время недовольные правлением Трампа предрекали ему импичмент, обвиняли в связях с Российской Федерацией и даже грозили тюрьмой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп призвал Россию, Иран и Сирию прекратить "чертовски сильную бойню" в сирийской провинции Идлиб.

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