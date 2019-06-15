Когда произошла чернобыльская трагедия, конечно же, начали искать виноватых. Многие, испугавшись, стали перекладывать ответственность на другого, а вот академик Легасов принял огонь на себя, хотя он не был виновен в случившемся. И это стоило ему жизни. Рассказом об этом отважном и благородном ученом "Правда.Ру" завершает цикл "Драмы науки".