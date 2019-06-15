Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона. Мировые СМИ сразу же интерпретировали заявление главы Китая желанием создать аналог НАТО в азиатском регионе.
По мнению Цзиньпина, страны Азии должны сформировать новый военный союз на основах взаимного доверия и уважения. Также он призвал учитывать интересы каждого отдельного государства.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о планах России, Китая и Ирана создать аналог Североатлантического альянса.
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