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СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Мир print

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона. Мировые СМИ сразу же интерпретировали заявление главы Китая желанием создать аналог НАТО в азиатском регионе.


В Брюсселе страны НАТО думают, как победить «российскую агрессию» / Новости от 04.12.2018 12:02

По мнению Цзиньпина, страны Азии должны сформировать новый военный союз на основах взаимного доверия и уважения. Также он призвал учитывать интересы каждого отдельного государства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о планах России, Китая и Ирана создать аналог Североатлантического альянса.

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Темы азия блок нато китай си цзиньпин
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