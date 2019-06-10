Шахтеры Львова прекратили работу, перекрыли трассу и требуют зарплату

Во Львовской области шахтеры прекратили работу и перекрыли местную трассу международного назначения.



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Об этом заявил глава независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

Основным требованием шахтеров, пояснил специалист, является погашение задолженностей по зарплате.

По словам Волынца, в одной только Львовской области шахтерам государственного предприятия "Львовоуголь" не выплатили 15 миллионов долларов. По всей же постсоветской республике, посетовал глава независимого профсоюза шахтеров Украины, цифры в разы хуже.

Так, отметил Михаил Волынец, по всей Украине задолженность превышает 37,6 миллионов долларов.