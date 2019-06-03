Украинская пресса узнала от бывшего окружения Петра Порошенко, что он собирается стать своеобразным "отцом нации". Журналисты сравнили его с Качиньским в Польше.
Издание "Украинская правда" написала, что после того, как Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" он может стать максимум депутатом, но это не лишит его авторитета и влияния.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Примечательно то, что эта партия раньше носила название "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Название партии было изменено 24 мая для участие в досрочных выборах в украинский парламент.
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