Депутат Верховной рады вспомнил старое прозвище Порошенко

Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал о том, что у действующего президента Украины Петра Порошенко в начале 2000-х годов было прозвище Туфель.
В интервью украинскому телеканалу "Наш" политик пояснил, что в 2002 году он стал депутатом Верховной рады и вошел в бюджетный комитет, которым руководил Порошенко.
"В комитете у него было безобидное прозвище Туфель. Почему? Он все время ходил в стоптанных туфлях. Мы никак понять не могли, как такой богатый человек ходит в стоптанной и грязной обуви", - пояснил журналистам Добкин.
Он добавил, что потом долго не мог свыкнуться с тем, что человек с таким прозвищем получил пост президента Украины. По словам депутата, причиной всех политических неудач нынешнего лидера страны является его "патологическая жадность". Порошенко экономил на команде, в результате чего вокруг него "выжженное поле, где некому подсказать". "С командой, которая сейчас есть у президента, победить на выборах можно только "в пивном баре" в Одессе", - заключил депутат.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в прямом эфире отказался от дебатов с Порошенко, поскольку он находился в Париже, куда прибыл для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Зеленский в прямом эфире отказал Порошенко в дебатах на украинском ТВ
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