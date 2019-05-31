Порошенко стал главой партии "Европейская солидарность"

Политическая партия "Европейская солидарность" провела съезд, на котором выбрала своим руководителем Петра Порошенко. Примечательно то, что эта партия раньше носила название "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Название партии было изменено 24 мая для участие в досрочных выборах в украинский парламент.



Порошенко похвастался достижением Украины и опозорился / Новости от 22.12.2018 12:19

Ранее главой партии номинально числился глава Киева Виталий Кличко, поскольку он написал заявление об уходе с должности еще в 2016 году.