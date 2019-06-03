Действующий президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем.
Об этом говорится на официальном сайте главы постсоветской республики.
Отметим, что ранее в украинских средствах массовой информации уже появлялась информация о победе Юлии Мендель в конкурсе на столь престижную должность.
СМИ Украины писали, что журналистка в борьбе за пост пресс-секретаря президента Украины обошла четыре тысячи человек.
32-летняя Юлия Мендель родилась в Херсоне, высшее образование получала в Киеве. Работала специалист на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Также Мендель сотрудничала и сотрудничает с The New York Times, Politico и Forbes.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.