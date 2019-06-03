Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Мендель

Действующий президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем.



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Об этом говорится на официальном сайте главы постсоветской республики.

Отметим, что ранее в украинских средствах массовой информации уже появлялась информация о победе Юлии Мендель в конкурсе на столь престижную должность.

СМИ Украины писали, что журналистка в борьбе за пост пресс-секретаря президента Украины обошла четыре тысячи человек.

32-летняя Юлия Мендель родилась в Херсоне, высшее образование получала в Киеве. Работала специалист на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Также Мендель сотрудничала и сотрудничает с The New York Times, Politico и Forbes.