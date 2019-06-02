В Харькове представители украинских националистических организаций снесли бюст советскому полководцу Георгию Жукову.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Жукову, как и "другим пророссийским политикам" в современной Украине нет места, заявил в интервью телеканалу "112 Украина" глава восточного крыла партии "Националистический корпус"* Максим Жорин.
Сегодня в Харькове, отмечают СМИ Украины, проходит съезд местной власти. В связи с этим украинские националисты устроили акцию протеста. Полицейские находятся рядом, но в ситуацию предпочитают не вмешиваться.
Напомним, что Георгий Константинович Жуков - маршал СССР и четырежды герой Советского Союза. После победы в Великой Отечественной войне советского полководца часто называли "Маршалом Победы".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Чикаго открыли памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, известному пособнику нацистов.
"Националистический корпус"* - организация, запрещенная в РФ.
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