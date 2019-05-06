В Чикаго открыли памятник пособнику нацистов

В минувшую субботу в Чикаго открыли памятник пособнику нацистов Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.

Об этом сообщает новостное интернет-издание Delfi.

Адольфас Раманаускас-Ванагас, напомним, был лидером бандформирований так называемых "лесных братьев" — вооруженных националистических формирований, действовавших в 40-50-е годы прошлого века на территории прибалтийских республик СССР.

Примечательно, что в США для участия в мероприятии открытия памятника прибыли глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, а также дочь и внучка Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.