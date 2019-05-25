Министр инфраструктуры Украины раскритиковал Зеленского за "чувака" и "кацапскую мову"

После выступления Владимира Зеленского на форуме инновационных технологий, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подверг его жесткой критике. В частности Омелян обвинил президента в популизме и использовании "кацапской мовы".



Захарова ответила Омеляну, пообещавшему въехать в Москву на танке / Новости от 05.04.2019 11:50

По словам министра, Зеленский не понимает термин "дигитализация", поскольку вместо него на форуме употребил "диджитализация". Но Омелян пообещал "пояснить чуваку Зеленскому", что это такое.

Также министр прошелся по технологиям, реализации которых захотел Зеленский. По его словам, все эти технологии на Украине уже реализуются. Особым вниманием Омелян отметил проект так называемого "Лифта", когда каждый украинец сможет выступить с инициативой, и если она найдет отклик у граждан страны и правительства, то будет реализована.

"Проект "Лифт" работает уже давно. И это не господин Зеленский его начал. Если он к этому проекту и может как-то относиться, то только в качестве лифтера. Может хватит уже популизма? Может пора наконец представить стране свою программу? Советую Владимиру Зеленскому хотя бы раз отъехать от маршрута "квартира - студия 95-го квартала", чтобы посмотреть на реальную Украину", - обратился к президенту министр инфраструктуры.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о критике Зеленского за употребление им российского языка. Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму. Фарион считает, что основанием для этого должно стать плохое знание украинского языка.

Читайте также:

Зеленский - клоун или "слуга народа"?