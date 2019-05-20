Украинская писательница Ницой разочаровалась в Зеленском из-за русского языка

Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала вступившего в должность президента Владимира Зеленского за использование русского языка во время выступления в Верховной раде после инаугурации.
"Когда вы говорили, что мы все украинцы - независимо от происхождения, языка, вероисповедания, - я плакала от умиления. Когда вы разделили украинцев на русскоязычных и украиноязычных - вы вылили на меня ведро холодной воды", - написала она на своей странице в Facebook.
На русском языке Владимир Зеленский обратился к жителям Луганской и Донецкой народных республик. По словам главы государства, Донбасс никогда не станет чужим для Украины регионом.
Для писательницы осталось непонятным, почему глава государства выбрал именно русский язык, поскольку на Украине живут представители множества национальностей.
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