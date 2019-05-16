Франция возвращает Россию в ПАСЕ

Франция возглавит Совет Европы с 17 мая и под ее председательством Россия вернется в Парламентскую ассамблею этой организации (ПАСЕ). Об этом говорит следующий расклад сил.

Известно, что глава российской дипломатии Сергей Лавров планирует присутствовать на ежегодном заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в четверг и пятницу. А вот его украинский коллега по цеху Павел Климкин туда не едет.

Представитель Франции в Совете Европы заявил, что Париж призывает государства-члены Совета поддержать усилия по сохранению в рамках организации российской делегации. "Что касается Совета Европы, то президент Эммануэль Макрон подтвердил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в Совете Европы со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями", — сказал французский дипломат, которого цитирует ТАСС.

Позиция большинства государств и позиция Генерального секретаря организации, норвежца Торбьерна Ягланда, cостоит в следующем: "Если мы исключим государство-член организации, в данном случае Российскую Федерацию, то 145 миллионам россиян будет отказано в праве обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", — заявил Ягланд в июле 2018 года на заседании ПАСЕ.

Как сказал "Правде. Ру" заместитель директора Национального института развития современной идеологии России Игорь Шатров, "это проблема ПАСЕ и Совета Европы, будет ли Россия в этих организациях". По его словам, Совет Европы не рассчитывал на бойкот Россией ПАСЕ, он рассчитывал, что "Москва заплатит и будет дальше терпеть унижение".

По мнению эксперта, "странно" препятствовать парламентской дипломатии — "мощному подспорью дипломатии государственной". "Но если нам препятствуют, то зачем нам тогда Совет Европы? Только для того чтобы пользоваться услугами ЕСПЧ, который, такое ощущение, что и создан только для России? Или для встреч в Комитете министров? Это важный институт. Но наш министр Лавров и так общается с министрами иностранных дел других государств и у себя в Москве, и в различных визитах, и на других форумах. Не потеряет ничего Россия вне Совета Европы, а только сэкономит бюджет", — отметил Игорь Шатров.

"Россия заинтересована в сохранении и укреплении Совета Европы как одной из самых уважаемых международных организаций на европейском континенте", — говорится в заявлении МИД России накануне встречи в Хельсинки. В своем заявлении российское министерство подчеркивает, что участие Москвы в ЕСПЧ — юридическом рычаге Совета Европы, в значительной степени способствовало совершенствованию судебной и исправительной системы в России, а также в области спорта.

Напомним, что после крымских событий Совет Европы ввел санкции против России, в ответ Москва приостановила в 2017 году свое участие в заседаниях ПАСЕ и выплату взноса в Совет в размере 33 млн евро (7% бюджета). Российские депутаты сейчас отказываются от участия в заседаниях ПАСЕ, так как лишены права голоса.

Согласно правилам Совета, государство-член, не выплачивающее взносы, рискует быть исключенным через два года, для России срок истекает в конце мая. Если ничего не изменится, Москва в июне уже не будет участвовать в выборах нового генерального секретаря организации, что может означать ее уход из Совета Европы. В среду Сергей Лавров заявил, что вопрос оплаты долга по российскому взносу не будет в повестке дня в Хельсинки.

Россия поставила условия возвращения в ПАСЕ. 5 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСЕ только после изменения правил отстранения национальных делегаций от работы.

Это сейчас можно сделать не менее чем голосами 30 членов ПАСЕ, присутствующих на голосовании, которые должны представлять, как минимум, пять национальных делегаций. Поправки Москвы предлагали увеличить количество голосов до 54 при том же количестве делегаций, однако осенью они были отклонены, благодаря активной работе в комитете по регламенту Украины.

Читайте по теме: Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе

Франция призвала Украину не связывать минские договоренности и место РФ в ПАСЕ

ПАСЕ теряет Россию и смысл существования