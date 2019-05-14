Юнкер призвал прекратить конфликты на востоке Европы

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал страны Восточной Европы прекратить конфликты. С таким заявлением он выступил на конференции "Восточное партнерство", которая проходит в Брюсселе.



Порошенко в Брюсселе

Юнкер отметил, что между рядом стран Восточной Европы существуют двусторонние конфликты, которым необходимо положить конец, так как ближайшим соседям нужен мир.

На мероприятии присутствовал действующий президент Украины Петр Порошенко. На данный момент он никак не отреагировал на прозвучавший призыв.

"Восточное взаимодействие" - конференция, существующая 10 лет. Ее основной задачей является разрешение конфликтов и улучшение взаимодействия между Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Инициаторами конференции являются страны Евросоюза, которые оказывают помощь бывшим странам СССР в интеграции в экономику ЕС.

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