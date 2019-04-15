Лукашенко объявил о готовности Белоруссии участвовать в урегулировании конфликта на Украине

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск готов участвовать в урегулировании военного конфликта на юго-востоке Украины.



Лукашенко насмешили рассуждения о присоединении Белоруссии к России / Новости от 10.10.2018 20:18

Об этом глава постсоветской республики заявил в интервью турецким средствам массовой информации.

По словам Александра Лукашенко, когда он начинает говорить о происходящем на Украине, об него "начинают вытирать ноги" как в самой Незалежной, так и в Российской Федерации. Москве и Киеву, указал президент Белоруссии, необходимо договориться. Тогда и Минск, заявил Александр Лукашенко, возьмет на себя ту роль, которая ему в урегулировании конфликта будет отведена.

Глава государства также заявил, что Россия, Белоруссия и Украина — три родные сестры. Но "навязываться в миротворцы", подчеркнул Александр Лукашенко, Белоруссия не намерена.

По словам белорусского президента, военный конфликт на Донбассе по сей день оказывает огромное негативное влияние на его страну. Очень много вооруженных людей, указывает Лукашенко, пересекают государственные границы Белоруссии. Также, отметил он, многие белорусы участвовали в военных действиях на территории Украины и, что называется, "понюхали пороху". Это, убежден Александр Лукашенко, весьма негативная тенденция.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Украины Петр Порошенко могут обманывать действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, уверены польские СМИ, отношения Минска и Киева гораздо лучше, нежели Москва привыкла считать.

Фото: kremlin. ru.

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