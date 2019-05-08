Трамп пристыдил The New York Times за публикацию про убыточность своего бизнеса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал материал, опубликованный газетой The New York Times, в котором говорилось о колоссальных убытках, понесенных его бизнесом за период с 1985 по 1994 год.
По словам Трампа, огромные убытки многих застройщиков в 80-90-е годы были связаны с желанием избежать дополнительных налоговых выплат. Такой прием использовали практически все американские бизнесмены, подчеркнул он.
"Мы имели право производить массовые списания и снижения стоимости, что, при активном строительстве, влекло за собой финансовые и налоговые потери практически во всех случаях. Всегда существовало желание продемонстрировать свои убытки с целью избежать налогов", - написал глава государства на своей странице в Twitter.
Президент Соединенных Штатов не забыл в очередной обвинить The New York Times в публикации старой и лживой информации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по информации The New York Times, к тому времени, как в продажу в 1987 году поступила книга "Трамп: Искусство заключать сделки", сам бизнесмен находился в тяжелом финансовом затруднении. Он ежегодно терял миллионы долларов на неудачных сделках.
В материале сказано, что в 1985 году Трамп понес убытки в размере 46 миллионов долларов от всех своих основных видов бизнеса - казино, гостиниц и торговых площадей. Убытки он терпел ежегодно, за десятилетие действующий президент США потерял около 1,17 миллиарда долларов.
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Несколько слов о малом бизнесе Дональда Трампа
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