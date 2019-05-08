Американские журналисты усомнились в успехах Трампа в бизнесе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потерял более 1,17 миллиарда долларов за период с 1985 по 1994 год. Его бизнес оказался не таким успешным, каким его представлял сам Трамп.
Как пишет издание The New York Times со ссылкой на налоговые документы американского лидера, к тому времени, как в продажу в 1987 году поступила книга "Трамп: Искусство заключать сделки", сам бизнесмен находился в тяжелом финансовом затруднении. Трамп ежегодно терял миллионы долларов на неудачных сделках, отмечают журналисты.
Еще будучи кандидатом в президенты, Трамп строил свою кампанию на том, как успешно преодолевал трудности в бизнесе, однако его налоговые документы за десятилетний период "рисуют другую, гораздо более мрачную картину его способностей к заключению сделок и его финансового состояния", уточняет издание.
В материале сказано, что в 1985 году Трамп понес убытки в размере 46 миллионов долларов от всех своих основных видов бизнеса - казино, гостиниц и торговых площадей. Убытки он терпел ежегодно, за десятилетие действующий президент СЩА потерял около 1,17 миллиарда долларов.
В свою очередь адвокат Трампа назвал данные газеты "неверными", а выводы журналистов "неточными", поскольку "налоговые записи, особенно до того, как появилась возможность электронной подачи данных, являются заведомо неточными" и не могут представлять реальную картину налоговых деклараций плательщиков.
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