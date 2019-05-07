Куба готова помочь Венесуэле в разрешении политического кризиса

Куба готова помочь Венесуэле в разрешении политического кризиса, если президент страны Николас Мадуро обратится за помощью к Гаване.

Об этом в интервью новостному агентству Bloomberg заявил глава департамента США Министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

В то же время специалист отметил, что Куба не имеет права указывать, кто является или должен являться политическим лидером Венесуэлы.

Напомним, что в январе текущего года Венесуэлу потрясли массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Ряд стран во главе с Соединенными Штатами Америки тогда признали оппозиционного лидера южноамериканской страны Хуана Гуаидо временным ее президентом.

Российская Федерация, Китайская народная республика и Турция, а также некоторые другие страны же поддержали Николаса Мадуро как единственно легитимного президента.