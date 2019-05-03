Канадца осудили за то, что он не захотел признавать свою дочь сыном

Верховный суд провинции Британская Колумбия признал виновным мужчину в "семейном насилии" из-за того, что он не признавал свою дочь трансгендером. Причиной обращения в суд стало то, что его 14-летней дочери не нравилось, что ее отец не хочет использовать мужской род в обращениях к ней.
Примечательно то, что если отец и дальше не будет признавать свою дочь трансгендером, то суд может выдать санкцию на его арест. Также отцу запретили критиковать терапию, которую проходит его дочь - инъекции тестостерона.
Суд остался недоволен тем, что отец девушки попытался обратить на себя внимание в прессе, рассказывая журналистам, что его дочь должна оставаться женщиной. Судья считает, что это было давление, которое мужчина специально оказывал на ребенка через средства массовой информации.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России хотят запретить вступать в брак трансгендерам. Недавно в Госдуму был внесен законопроект о внесении поправок в ст. 14 Семейного кодекса. Если поправки будут приняты, трансгендерам (людям, изменившим пол) будет запрещено вступать в брак. Авторы законопроекта, депутаты Алексей Журавлев, Дмитрий Горовцов и Анатолий Грешневиков, мотивируют свою инициативу "борьбой за общественную нравственность".
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