Польша просит Германию выплатить более 850 миллиардов долларов репараций

Германия должна выплатить Польше более 850 миллиардов долларов военных репараций за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны и за период нацистской оккупации. Такое заявление сделал глава специальной комиссии польского парламента Аркадиуш Муларчик.
"Польша не только потеряла миллионы граждан, но и подверглась жестокому унижению. Многие жертвы нацистов до сих пор живы и чувствуют себя опозоренными", - сказал политик, передает агентство Reuters.
Он добавил, что в 1953 году Польша отказалась от своих репарационных требований к Германии, поскольку правительство республики не хотело оказывать лишнее давление на ГДР, однако сейчас у польского народа есть возможность наконец добиться справедливой компенсации.
В свою очередь власти Германии считают, что страна выплатила все возможные долги за Вторую мировую войну.
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