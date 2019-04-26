Польша просит Германию выплатить более 850 миллиардов долларов репараций

Германия должна выплатить Польше более 850 миллиардов долларов военных репараций за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны и за период нацистской оккупации. Такое заявление сделал глава специальной комиссии польского парламента Аркадиуш Муларчик.

"Польша не только потеряла миллионы граждан, но и подверглась жестокому унижению. Многие жертвы нацистов до сих пор живы и чувствуют себя опозоренными", - сказал политик, передает агентство Reuters.

Он добавил, что в 1953 году Польша отказалась от своих репарационных требований к Германии, поскольку правительство республики не хотело оказывать лишнее давление на ГДР, однако сейчас у польского народа есть возможность наконец добиться справедливой компенсации.

В свою очередь власти Германии считают, что страна выплатила все возможные долги за Вторую мировую войну.