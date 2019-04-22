ЦИК Украины подсчитал более 90% бюллетеней на выборах

Центризбирком Украины опубликовал результаты голосования на президентских выборах по итогам подсчета 90,25% электронных протоколов. Разрыв между кандидатами составил около 50 процентных пунктов. 73,18% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, 24,49% - за Петра Порошенко.



Выборы на Украине: Зеленский показывает бюллетень, Порошенко агитирует за вышиванку / Новости от 21.04.2019 14:05

Таким образом, действующего президента поддержали лишь 4 млн граждан страны, а его оппонента - 12,2 млн.

Окончательные результаты на основе обработки бумажных оригиналов ЦИК намерен обнародовать 30 апреля. Инаугурация нового президента должна пройти не позже 31 мая.