ЦИК Украины подсчитал более 90% бюллетеней на выборах

Центризбирком Украины опубликовал результаты голосования на президентских выборах по итогам подсчета 90,25% электронных протоколов. Разрыв между кандидатами составил около 50 процентных пунктов. 73,18% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, 24,49% - за Петра Порошенко.
Таким образом, действующего президента поддержали лишь 4 млн граждан страны, а его оппонента - 12,2 млн.
Окончательные результаты на основе обработки бумажных оригиналов ЦИК намерен обнародовать 30 апреля. Инаугурация нового президента должна пройти не позже 31 мая.
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