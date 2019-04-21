Лавров: Россия убеждает ДНР и ЛНР провести переговоры с Киевом

Россия старается способствовать переговорам между Донецком, Луганском и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это Россия убедила этих людей еще раз проявить свою готовность, даже решимость, если хотите, достичь мира с остальной частью Украины", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Звезда".
Однако он добавил, что отношение действующей украинской власти к усилиям России не может не разочаровывать. "Несмотря ни на какие провокации, мы будем добиваться выполнения этих договоренностей. Мы - договороспособная страна", - подчеркнул министр.
Глава МИД России не исключил того, что украинская сторона будет всячески подрывать работу контактной группы.
"Со стороны представителей украинского правительства идет прямой саботаж всего, о чем договариваются, будь то сфера безопасности, разведение сил и средств, политический процесс, согласование формулы проведения выборов и предоставления этому региону особого статуса в соответствии с минскими договоренностями. Идет прямой, откровенный саботаж", - заключил Лавров.
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