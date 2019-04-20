Макрон считает Крым русским - французский политик

Французский политик Жульен Рошеди заявил, что вся Франция считает Крым российским, включая президента страны — Эмманюэль Макрон. Рошеди отметил, что считает антироссийские санкции "апофеозом лицемерии".



Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США / Новости от 15.11.2018 06:44

По мнению Рошеди, Крым обладает огромным экономическим потенциалом. Однако французские власти самостоятельно отказались от этого потенциала, поскольку примкнули к США и поддержали санкции.

Жульен Рошеди рассказал, что во Франции все считают присутствие России в Крыму законным. И это не означает, что они французы выступают против Украины. Наоборот, они выступают за ее сближение с Европой.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности полуострова оказать помощь Донецкой Народной Республике в экономическом развитии.

На фото: Эмманюэль Макрон

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