Макрон считает Крым русским - французский политик

Французский политик Жульен Рошеди заявил, что вся Франция считает Крым российским, включая президента страны — Эмманюэль Макрон. Рошеди отметил, что считает антироссийские санкции "апофеозом лицемерии".
По мнению Рошеди, Крым обладает огромным экономическим потенциалом. Однако французские власти самостоятельно отказались от этого потенциала, поскольку примкнули к США и поддержали санкции.
Жульен Рошеди рассказал, что во Франции все считают присутствие России в Крыму законным. И это не означает, что они французы выступают против Украины. Наоборот, они выступают за ее сближение с Европой.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности полуострова оказать помощь Донецкой Народной Республике в экономическом развитии.
На фото: Эмманюэль Макрон
Читайте также:
Аксенов завил о готовности Крыма помочь развивать экономику ДНР
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
В болгарском городе Габрово жители протестуют против толерантности к цыганам. Власти Болгарии хотят уничтожить страну, говорят протестующие.
"Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщил о возможных перестановках в правительстве. Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совфеда.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?