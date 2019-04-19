Аксенов завил о готовности Крыма помочь развивать экономику ДНР

Глава Крыма Сергей Асенов заявил, что власти полуострова окажут поддержку провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в развитии экономики региона.



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"Мы понимаем, что экономика определяет уровень жизни граждан. В этом смысле, конечно, мы хотим помочь вам. Мы с вами в одной лодке находимся", - приводит агентство ТАСС слова Аксенова, выступившего перед журналистами в рамках V Ялтинского международного экономического форума.

Он также добавил, что крымчане всегда считали жителей ДНР братским народом. "Хоть мы юридически не находимся в одном пространстве, но ментальность мы знаем, уважаем вашу позицию. Вы на острие борьбы за русский мир, на самом деле", - заключил глава полуострова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что продолжает свою работу пятый Ялтинский международный экономический форум, в рамках которого обсуждаются важнейшие вопросы российской политики, международных отношений и глобальных экономических связей. За первые дни работы форума уже был сделан ряд резонансных заявлений.

В мероприятии принимают участие более 4,5 тысячи делегатов из примерно ста стран мира. Форум проходит в Ялте с 18 по 20 апреля. Работу ЯМЭФ освещает более 600 российских и зарубежных журналистов.

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V ЯМЭФ пройдет 17-20 апреля 2019 года