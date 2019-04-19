США и Япония приравняют кибератаки к вооруженной агрессии

Госсекретать США Майк Помпео и министр обороны Японии Такеси Ивая договорились приравнять некоторые кибератаки к вооруженным нападениям. Встреча представителей двух стран состоялась 19 апреля в Вашингтоне. Среди заявленных тем для обсуждения в повестку были включены развитие региональной безопасности и реорганизация американских военных баз в Японии.



В США приняли законопроект о санкциях за кибератаки.

"Мы расширяем возможности сотрудничества в киберпространстве и подтверждаем, что кибератаки могут рассматриваться как вооруженное нападение согласно статье 5 американо-японского договора о безопасности", — заявил Такеси Ивая на пресс-конференции по итогам встречи.

Напомним, что представители властей США неоднократно заявляли о причастности российской разведки к деятельности хакерской группировки Fancy Bear.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России военным ударом, если с ее стороны будет осуществлена кибератака на одну из стран альянса. Как сообщала "Правда.Ру" Хилари Клинтон во время своей президентской избирательной кампании также заявляла, что в случае победы будет отвечать на кибератаки бомбами.

Источник фото: pixabay.com

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