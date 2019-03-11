Спецслужбы Болгарии подозревают россиян во вмешательстве в выборы.

Главное управление по борьбе с оргпреступностью Болгарии подозревает русских хакеров в организации кибератак на сайты избирательной комиссии и других государственных учреждений страны по время выборов 2015 года. Об этом рассказал представитель ведомства в интервью болгарскому телеканалу "24 часа".
Руководитель входящего в состав управления отдела по борьбе с киберпреступлениями Явор Колев сообщил, что в качестве основного подозреваемого в уголовном деле о вмешательстве в выборы рассматриваетяс хакерская группировка Fancy Bear.
Американские спецслужбы связывают деятельность данной группировки с российской военной разведкой, указывая, в частности, на время атак, которое всегда приходится на рабочие часы в Москве. Также о кибератаках со стороны Fancy Bear с целью нарушения работы госучреждений, промышленных объектов, общественных организаций и СМИ сообщали власти Франции и Германии. Хакеров обвиняют также в атаках на Всемирное антидопинговое агентство.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что хакерам удалось ограбить японскую криптобиржу на 60 миллионов долларов.
Источник фото: pixabay.com
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