Лукашенко сравнил отказ от русского языка с потерей разума

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не поднимать в стране языковой вопрос. Во время ежегодного послания к народу и парламенту он заявил, что в русский язык "вложена душа", и он является общим достоянием россиян и белорусов.



Лукашенко и Путин об объединении Белоруссии и России

"Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце — он потеряет белорусский язык", — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что русский и белорусский языки являются в республике государственными, и это не подлежит пересмотру.

Ранее Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что в стране необходимо создавать условия для расширения применения белорусского языка. При этом, стоит избегать административного нажима, чтобы не повторить ошибок украинских властей.

Несколько дней назад Александр Лукашенко разрешил перекрыть трубопроводы, по которым Россия поставляет в Евросоюз нефть и нефтепродукты. Как сообщала "Правда.Ру", официальной причиной такого решения была названа необходимость их срочного ремонта. При этом, президент дал понять, что это связано с введенными российским правительством ограничениями на поставки белорусской продукции.

Источник фото: president.gov.by

Читайте также

Почти половина россиян не одобряет идею объединения России и Белоруссии

Лукашенко: белорусы живут в прекрасном, но опасном месте

Лукашенко выступил за единую валюту России и Белоруссии