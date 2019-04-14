Лукашенко: белорусы живут в прекрасном, но опасном месте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане его страны живут "в прекрасном, но очень опасно месте - географическом центре Европы", поэтому задача каждого белоруса - обеспечить независимость своей страны.
"Мы страна, не избалованная углеводородами. Я это понимал, и нужно было развить государство, уходить в какую-то другую сферу, чтобы обеспечить независимость стране", - сказал белорусский лидер во время посещения Парка высоких технологий в Минске, сообщает агентство БелТа.
По словам Лукашенко, государство должно развиваться в сфере высокий технологий и цифровой экономики. Он также отметил, что руководители американский компаний, работающих в IT-секторе, "очень высоко оценили возможности и потенциал белорусских программистов".
"Программисты нам помогают в реальном секторе экономики. Без этого сектора нам прожить будет очень сложно. Это надо понимать", - добавил президент Белоруссии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на последнем совещании с экономическим крылом правительства Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал Россию за "санкции против Белоруссии". Лукашенко заявил, что Россия "выкручивает" руки Белоруссии закрывая свои рынки для белорусских товаров.
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