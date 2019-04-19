Порошенко сожалеет, что мало общался с гражданами Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал достучаться до избирателей всеми доступными ему средствами.
Также глава государства выразил сожаление о том, что мало общался с гражданами страны на протяжении последних пяти лет.
Об этом Петр Порошенко заявил в видеообращении, опубликованном на его личной странице в социальной сети Facebook.
Президент Незалежной также перечислил достижения, которые ему удалось добиться на время своего правления. Так, например, указал Порошенко, Вооруженные силы Украины стали сильнее. Не стоит забывать и о безвизовом режиме с Евросоюзом, отметил глава постсоветской республики.
Напомним, что второй тур украинских президентских выборов пройдет 21 апреля текущего года. В нем примут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и украинский актер и шоумен Владимир Зеленский - лидеры прошедшего 31 марта голосования.
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