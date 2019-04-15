Грузинский священник прервал выступление "Аквариума" в церковном дворике

Грузинский священник прервал выступление группы "Аквариум" у монастыря Джвари в грузинском городе Мцхета.
Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" прибыли в постсоветскую республику для того, чтобы выступать со своей новой музыкальной программой в Тбилиси. Перед концертом в столице Грузии музыканты решили посетить монастырь Джвари в Мцхете. В ходе посещения знаменитой достопримечательности члены группы приняли решение спеть несколько своих песен в церковном дворике.
Не успели, однако, музыканты сыграть и одной песни, как стихийный концерт прервал грузинский священник. Священнослужитель монастыря потребовал от Бориса Гребенщикова и его коллег прервать "дискотеку". Собравшиеся вокруг слушатели попытались было урезонить пылкого священника, но он оказался непреклонен.
Тогда "Аквариуму" пришлось прервать свое выступление и покинуть территорию монастыря.
Примечательно, что мнения очевидцев инцидента расходятся. Одни поддержали грузинского священнослужителя, другие же, по-видимому, любители творчества Бориса Гребенщикова, встали на сторону российской рок-группы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во время уличного концерта в Киеве на Бориса Гребенщикова напал неизвестный. Мужчина, отметим, обвинил музыканта в "рашизме".
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