Вслед за Эстонией парусник "Седов" не пустила в свои воды Польша

Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник "Седов".
В местном Министерстве иностранных дел объяснили свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения. Так, в польском внешнеполитическом ведомстве заявили, что допуск российского парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крымского полуострова.
Напомним, что буквально на днях судно "Седов" не пустила в свои воды и Эстония. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом. В Таллине, что примечательно, также объяснили свое решение уважением к целостности Украины и "оккупацией" Крыма Российской Федерацией.
Отметим, что российский четырехмачтовый барк "Седов" был построен в 1945-м году в Германии. В 1945-м году судно было передано СССР в качестве репарации. Тогда оно носило название "Kommodore Johnsen". Советская власть приняла решение переименовать барк в честь знаменитого русского полярного исследователя Георгия Седова. Парусник, что примечательно, на сегодняшний день является одним из крупнейших в мире парусных учебных судов.
"Седов" без преувеличения можно назвать гордостью современного российского флота. В конце текущего года "Седов" и "Крузенштерн" — еще один российский парусник — должны отправиться в кругосветное путешествие. Плавание будет посвящено 200-летию открытия Антарктиды.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля этого года приедет в Москву. Последний визит главы прибалтийского государства в Российскую Федерацию, отметим, состоялся в далеком 2011-м году.
Фото: российский парусник "Седов".
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