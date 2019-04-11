Эстония не пустила в свои воды парусник "Седов" из-за крымчан на борту

Власти Эстонии не пустили в территориальные воды страны парусник "Седов", совершающий учебный рейс в Балтийском море. Судно должно было посетить Таллин, Росток и совершить остановку на рейде Гданьска. На борту парусника находятся 112 курсантов.

Причину отказа МИД Эстонии объяснил присутствием на борту судна учащихся Керченского государственного морского технологического университета. Пресс-секретарь министерства Сандра Камилова сообщила радиостанции "Спутник", что заход судна с крымскими курсантами в территориальные воды страны противоречил бы политике непризнания Эстонией российской принадлежности полуострова.

Посольство России в Таллине охарактеризовало этот шаг властей страны, как недружественный и напомнило о прошлогоднем заходе в порт Таллина парусников "Седов" и "Мир", который стал "настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов".

Капитан-наставник "Седова" Михаил Новиков сообщил журналистам, что инцидент не повлияет на навигационные планы судна, и оно продолжит свой путь без захода в эстонскую столицу.

Парусник "Седов" и ранее лишался возможности заходить в иностранные порты из-за международных споров. Как сообщала "Правда.Ру", в 2012 году его экипаж оказался вынужден отказаться от захода в Гетеборг и Мальме в связи с угрозой ареста по требованию властей США. Тогда конфликт был связан с претензиями американской религиозной организации "Хабад" на коллекцию книг Ицхака Шнеерсона, принадлежащую Российской государственной библиотеке.

Источник фото: wikimedia. org

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