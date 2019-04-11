Эстония не пустила в свои воды парусник "Седов" из-за крымчан на борту

Власти Эстонии не пустили в территориальные воды страны парусник "Седов", совершающий учебный рейс в Балтийском море. Судно должно было посетить Таллин, Росток и совершить остановку на рейде Гданьска. На борту парусника находятся 112 курсантов.
Причину отказа МИД Эстонии объяснил присутствием на борту судна учащихся Керченского государственного морского технологического университета. Пресс-секретарь министерства Сандра Камилова сообщила радиостанции "Спутник", что заход судна с крымскими курсантами в территориальные воды страны противоречил бы политике непризнания Эстонией российской принадлежности полуострова.
Посольство России в Таллине охарактеризовало этот шаг властей страны, как недружественный и напомнило о прошлогоднем заходе в порт Таллина парусников "Седов" и "Мир", который стал "настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов".
Капитан-наставник "Седова" Михаил Новиков сообщил журналистам, что инцидент не повлияет на навигационные планы судна, и оно продолжит свой путь без захода в эстонскую столицу.
Парусник "Седов" и ранее лишался возможности заходить в иностранные порты из-за международных споров. Как сообщала "Правда.Ру", в 2012 году его экипаж оказался вынужден отказаться от захода в Гетеборг и Мальме в связи с угрозой ареста по требованию властей США. Тогда конфликт был связан с претензиями американской религиозной организации "Хабад" на коллекцию книг Ицхака Шнеерсона, принадлежащую Российской государственной библиотеке.
Источник фото: wikimedia. org
Читайте также
Медведев наградил правительственной грамотой экипаж парусника "Седов"
Группа "Мумий Тролль" отправляется в кругосветное путешествие
Пират 21 века по кличке упрямая "Нога" хочет взять на абордаж парусник "Седов" в Амстердаме
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В возрасте 83 лет умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.
"Арабский НАТО" - это американская идея по стравливанию арабских стран, считает эксперт Владимир Васильев. Но есть и другая причина отказа Египта от проекта.