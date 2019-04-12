Меркель приветствует участие РФ в урегулировании ситуации на Донбассе

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия, как и Франция с Украиной, приветствует участие Российской Федерации в урегулировании ситуации на Донбассе.



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Соответствующее заявление Ангела Меркель сделала в ходе совместной пресс-конференции с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Так, заявила немецкий канцлер, и она, и Петр Порошенко, и глава Франции Эммануэль Макрон считают, что сегодняшняя ситуация на юго-востоке Украины требует политического решения. "Хорошо и правильно", уверена Ангела Меркель, что Россия приняла участие в этом процессе. Заинтересованности РФ в этом вопросе, подчеркнула политик, рады и в Берлине, и в Киеве, и в Париже.

Напомним, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го года. Тогда, после государственного переворота в постсоветской республике, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики объявили о своем желании выйти из состава современной Украины и перестать быть подконтрольными официальному Киеву. В боевых действиях, отметим, участвуют как Вооруженные силы Украины и военные формирования ДНР и ЛНР, так и множество нерегулярных и полурегулярных добровольческих военизированных формирований.

Отметим, что сегодня средства массовой информации и мировая общественность внимательно следят за происходящим на территории Украины. Там, напомним, 31 марта текущего года состоялись выборы президента страны. Ни одному из кандидатов, однако, не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. 21 апреля состоится второй тур украинских президентских выборов. В нем, на правах лидеров прошедшего голосования, примут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и украинский актер и шоумен Владимир Зеленский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко отправился в Германию с целью получения "поддержки его в предвыборной борьбе".

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