Порошенко перед вторым туром поедет в Германию за поддержкой

Действующий президент Украины Петр Порошенко планирует визит в Германию с целью получения "поддержки его в предвыборной борьбе".
Об этом сообщает украинское издание "Левый берег".
Немецкий канцлер Ангела Меркель, отмечают украинские средства массовой информации, первой из политических лидеров Европы по телефону поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов.
"Сейчас готовится визит Порошенко в Берлин — как проявление его поддержки Германией в предвыборной борьбе", — сообщает украинское издание "Левый берег".
Напомним, что выборы главы Украины прошли в минувшее воскресенье, 31 марта. Ни один из участников президентских выборов не набрал необходимого для победы количества голосов. Лидеры прошедшего голосования — действующий президент страны Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский — будут участвовать во втором туре президентской гонки.
Второй тур, отметим, пройдет 21 апреля текущего года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители немецкого парламента потребовали от Владимира Зеленского представить свою политическую программу, а также людей, которые будут ее вместе с ним исполнять.
Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, Владимир Зеленский не в силах провести те качественные изменения, которые нужны современной Украине.
Фото: официальный сайт президента Украины.
Читайте также:
Порошенко подняли на смех в СМИ Украины.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.