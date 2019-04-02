Порошенко перед вторым туром поедет в Германию за поддержкой

Действующий президент Украины Петр Порошенко планирует визит в Германию с целью получения "поддержки его в предвыборной борьбе".

Об этом сообщает украинское издание "Левый берег".

Немецкий канцлер Ангела Меркель, отмечают украинские средства массовой информации, первой из политических лидеров Европы по телефону поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов.

"Сейчас готовится визит Порошенко в Берлин — как проявление его поддержки Германией в предвыборной борьбе", — сообщает украинское издание "Левый берег".

Напомним, что выборы главы Украины прошли в минувшее воскресенье, 31 марта. Ни один из участников президентских выборов не набрал необходимого для победы количества голосов. Лидеры прошедшего голосования — действующий президент страны Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский — будут участвовать во втором туре президентской гонки.

Второй тур, отметим, пройдет 21 апреля текущего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители немецкого парламента потребовали от Владимира Зеленского представить свою политическую программу, а также людей, которые будут ее вместе с ним исполнять.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, Владимир Зеленский не в силах провести те качественные изменения, которые нужны современной Украине.

Фото: официальный сайт президента Украины.

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