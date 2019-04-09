Эстонский депутат назвал украинских мигрантов угрозой национальному языку

Лидер парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме заявил, что эстоноязычные граждане страны могут стать в ней меньшинством из-за наплыва трудовых мигрантов с Украины.

По словам политика, нелегальная миграция в страну побила исторический рекорд.

"Мы всегда говорили об иммиграции, как легальной, так и нелегальной. И последняя в Эстонии была взрывообразной. Сильнее, чем перед распадом СССР во времена Карла Вайно!", — так охарактеризовал Мартин Хельме ситуацию последних лет в интервью изданию Ärieht.

Основной поток мигрантов, по мнению лидера консерваторов, идет из восточных регионов Украины, жители которых общаются на русском языке.

"У нас тут и так очень много русскоязычных, и если мы продолжим завозить их, то как эстонцы скоро окажемся в меньшинстве. Это не OK", — заявил политик.

Привлечение на работу иностранцев лидер партии связывает с низкими зарплатами. Если бы они были выше, то, как считает Мартин Хельме, предприятия без проблем находили бы работников с эстонскими паспортами.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как прибалтийские страны изгоняют мигрантов, прибывших с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Источник фото: riigikogu.ee

Читайте также

Экономику Украины погубили гастарбайтеры

В Эстонии вводят поборы за использование русского языка

СМИ Таллина обвинили русскоязычных солдат НАТО в травле эстонцев