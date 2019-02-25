Русскоязычных солдат НАТО обвинили в травле эстонцев

Эстонский политик, лидер Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме объявил, что солдаты страны подвергаются массовому террору.

Об этом пишет эстонское издание Eesti Eksress.

Так, пишут авторы материала, Мартин Хельме обвинил в массовом терроре военнослужащих армии Эстонии русскоязычных солдат из Вирусского пехотного батальона. Имели место быть случае физического насилия, привлекает внимание общественности глава Консервативной народной партии Эстонии.

Также, отметил Мартин Хельме, русскоязычные солдаты Вирусского пехотного батальона ведут себя крайне вызывающе. Например, когда играет национальный гимн прибалтийского государства, они поют государственный гимн Российской Федерации, сетует он.

Примечательно, что изданию Eesti Eksress удалось добиться официального комментария от руководства армии Эстонии. Так, там, что примечательно, не отрицают факта конфликта между военнослужащими Вирусского пехотного батальона.

Но, заявляют высокопоставленные военные руководители, конфликт якобы имеет бытовой, а не национальный характер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк объявил армию страны лучшей в мире. Но, несмотря на это, отметил глава оборонного эстонского ведомства, эстонской армии необходимо продолжать сотрудничать с Североатлантическим альянсом.

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