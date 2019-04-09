Трамп обвинил Евросоюз в многолетнем обмане

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона обложить пошлинами поступающие из стран ЕС товары. Об этом он написал в Twitter 9 апреля. Причиной такого решения стало субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. По словам Трампа, Всемирная торговая организация признала, что субсидии оказали негативное влияние на экономику США.

"ЕС обманывал США для достижения своих интересов многие годы. Это должно прекратиться", — считает американский президент.

Неправомерность поддержки Airbus представители американского правительства оспаривали в судебном порядке почти 15 лет. Общую сумму ущерба американской экономики от европейских субсидий производителю самолетов в Вашингтоне оценили в 11 млрд долларов. После утверждения этой цифры арбитражем ВТО, США опубликует список европейских товаров, за ввоз которых будут взиматься пошлины с целью компенсации нанесенных за все годы потерь. Результаты арбитража должны быть объявлены летом 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о повышении пошлин на ввозимые в США товары из Китая.

Источник фото: kremlin. ru

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