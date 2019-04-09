Двух французских веганов отправили в тюрьму за серию нападений на мясные лавки

Во Франции двух активистов-веганов приговорили к шести и десяти месяцам тюремного заключения за серию нападений на мясные лавки в городе Лилль. После освобождения их ждет трехлетний испытательный срок. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
По данным французской полиции, виновными в серии нападений на мясные лавки были признаны четыре человека, однако реальный срок получили лишь двое из них, двум другим был назначен условный срок.
Группа радикальных веганов действовала с апреля по август 2018 года. В нее вошли три женщины и один мужчина в возрасте от 23 до 29 лет. Они нападали на мясные лавки, магазины и рестораны в знак протеста против продажи мяса и мясных продуктов.
Активисты разбивали витрины, обливали стены фальшивой кровью и писали политические лозунги, некоторые здания они поджигали. Общий ущерб от их действий составил более 15 тысяч евро. В полиции отмечают, что все участники нападений работали и вели успешную социальную жизнь.
Ранее Французская ассоциация мясников заявила о том, что за 2018 год во Франции было зафиксировано около 50 нападений на мясные лавки и магазины. В письме к министру внутренних дел страны Жерару Коллону, мясники назвали эти нападения "формой терроризма" и попросили защиты.
Читайте также: Во Франции убежденные мясоеды и охотники сорвали фестиваль веганов
Веган, вегетарианец и сыроед - кто все эти люди?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки С-400, ведь это «подрывает» основы НАТО». "Пряник" не помогает, применят ли США "кнут" ?