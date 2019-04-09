Двух французских веганов отправили в тюрьму за серию нападений на мясные лавки

Во Франции двух активистов-веганов приговорили к шести и десяти месяцам тюремного заключения за серию нападений на мясные лавки в городе Лилль. После освобождения их ждет трехлетний испытательный срок. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По данным французской полиции, виновными в серии нападений на мясные лавки были признаны четыре человека, однако реальный срок получили лишь двое из них, двум другим был назначен условный срок.

Группа радикальных веганов действовала с апреля по август 2018 года. В нее вошли три женщины и один мужчина в возрасте от 23 до 29 лет. Они нападали на мясные лавки, магазины и рестораны в знак протеста против продажи мяса и мясных продуктов.

Активисты разбивали витрины, обливали стены фальшивой кровью и писали политические лозунги, некоторые здания они поджигали. Общий ущерб от их действий составил более 15 тысяч евро. В полиции отмечают, что все участники нападений работали и вели успешную социальную жизнь.

Ранее Французская ассоциация мясников заявила о том, что за 2018 год во Франции было зафиксировано около 50 нападений на мясные лавки и магазины. В письме к министру внутренних дел страны Жерару Коллону, мясники назвали эти нападения "формой терроризма" и попросили защиты.

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